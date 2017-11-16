Создание макетов

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Завершен5 заявок188 просмотров

У ресторана Марк и Лев в Тульской области пришли в негодность таблички на территории https://drive.google.com/open?id=0B4TzqS6WKdB-THdlQkNfT09BX2c (здесь фото и размеры)

Макеты, по которым мы делали их в прошлый раз, не сохранились, нужно отрисовать заново для всех 6 табличек.

8 лет назад
guest_15097135992064
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

FastArt
Мария 
44 года
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$25
3 дня
Работа выполнена на отлично в короткие сроки. Остались очень довольны, будем продолжать сотрудничество с Марией.
Спасибо большое за теплые слова! Доброжелательное отношение, корректные исходники, замечательная коммуникация, оплата во время и в полном объеме. Будет нужна помощь - обращайтесь.

Заявки фрилансеров

FastArt
Мария 
44 года
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад

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