Нужен сайт под ключ на JOOMLA.

Издательству необходимо создать несколько новостных сайтов на движке JOOMLA.

Имеется понравившиеся шаблоны которые необходимо переработать под нас.

Функционал сайта должен включать:

Форум, Голосование, Регистрация, Сайты друзей, Количество посетителей на сайте, Комментарии к статьям, Возможность просматривать видео файлы и вести рассылку.

А также возможность общения между зарегистрированными посетителями сайта.

Желательно, что бы стоимость услуг была не дорогой, а качество исполнения высокого уровня. Оплата после полного исполнения проекта.