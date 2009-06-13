Нужен сайт под ключ на JOOMLA.

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт48 заявок499 просмотров

Издательству необходимо создать несколько новостных сайтов на движке JOOMLA.

Имеется понравившиеся шаблоны которые необходимо переработать под нас.

Функционал сайта должен включать:

Форум, Голосование, Регистрация, Сайты друзей, Количество посетителей на сайте, Комментарии к статьям, Возможность просматривать видео файлы и вести рассылку.

А также возможность общения между зарегистрированными посетителями сайта.

Желательно, что бы стоимость услуг была не дорогой, а качество исполнения высокого уровня. Оплата после полного исполнения проекта.

Joomla
16 лет назад
kirpress
54 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров