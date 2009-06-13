Задача - создать сайт на ваше усмотрение где и какой, чисто для портфолио. Художник - пенсионер, ему уже за 70 лет. Оплата - процент с продажи его картин. Я чисто представляю проект, ничего с ...
Нужен сайт под ключ на JOOMLA.
Издательству необходимо создать несколько новостных сайтов на движке JOOMLA.
Имеется понравившиеся шаблоны которые необходимо переработать под нас.
Функционал сайта должен включать:
Форум, Голосование, Регистрация, Сайты друзей, Количество посетителей на сайте, Комментарии к статьям, Возможность просматривать видео файлы и вести рассылку.
А также возможность общения между зарегистрированными посетителями сайта.
Желательно, что бы стоимость услуг была не дорогой, а качество исполнения высокого уровня. Оплата после полного исполнения проекта.
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