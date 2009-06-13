Необходимо создать сайт о рыбалке

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен7 заявок236 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо создать сайт на тему "Охота и рыбалка".

Тип проекта конкурсный.

Для участия, пришилте просто небольшые наброски

и примеры в личку.

Сроки: 2 дня.

16 лет назад
TimeCom
35 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

RomanDutchak
Роман 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$80
3 дня
Работаю с человеком не первый раз! И не собираюсь прекращать! Работу выполнил в сроки и качетсвенно. Мне нравится, я доволен.

Заявки фрилансеров

RomanDutchak
Роман 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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