Здравствуйте. Нужно интернет казино ( Аналог fortuna.ru). Приблизительное ТЗ 1) ВОЗМОЖНОСТЬ СКАЧИВАТЬ ЕГО НА СВОЙ КОМПЬЮТЕР . 2) Легкая настройка процентов выдачи "одним на все игры" ...
Бильярд онлайн на деньги
Нужно создать онлайн бильярд , на деньги , система бильярдного стола , ударов и т.п , должны быть как на playmania.ru .
Требуется две игры на деньги ( русский и восьмерка ) а так же возможность играть на интерес, с админ панелью , для настройки процентов комиссии и др.
Интересует только качественное создание , цену обсудим.
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