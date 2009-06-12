Бильярд онлайн на деньги

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Закрыт7 заявок311 просмотров

Нужно создать онлайн бильярд , на деньги , система бильярдного стола , ударов и т.п , должны быть как на playmania.ru .

Требуется две игры на деньги ( русский и восьмерка ) а так же возможность играть на интерес, с админ панелью , для настройки процентов комиссии и др.

Интересует только качественное создание , цену обсудим.

16 лет назад
bverigin
Борис 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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