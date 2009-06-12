Бильярд онлайн на деньги

Нужно создать онлайн бильярд , на деньги , система бильярдного стола , ударов и т.п , должны быть как на playmania.ru .

Требуется две игры на деньги ( русский и восьмерка ) а так же возможность играть на интерес, с админ панелью , для настройки процентов комиссии и др.

Интересует только качественное создание , цену обсудим.