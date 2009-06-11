Создать сайт и раскрутить

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт15 заявок813 просмотров

Нужен сайт любой тематики , кроме порно, сетевой маркетинг.

Доходность сайта должна быть 1000р в день не меньше, тут отписывайтесь

16 лет назад
fastid
Гость 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание сайта-портала на CMS

    $450

    Необходимо создать сайт на базе либо собственной CMS(действующей минимум на 5-6 сайтах) либо на коммерческой (цена проекта указана полностью и включает лицензию на коммерческую CMS). Дизайн необходимо подвести под CMS. ТЗ и дизайн - http://ifolder.ru/12579082. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создать клон сайта

    $100

    Есть производитель акустических систем http://www.vienna-acoustics.at/ Задача, сделать сайт точную копию Австрийского. + небольшие изменения в разделах, + поставить на cms (система управления контентом) Подробнее ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Небольшой сайт на Битрикс

    $300

    Небольшой проект - индивидуальный сайт на Битрикс-Стандарт. Достаточно использовать стандартный шаблон Битрикса с минимальными изменениями (лого, маркеры и т.п.) Задача кратко - сделать римейк сайта http://ukrmark.com.ua, но немного меньше ...

    ApacheJavajQueryLinuxMySQL
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка аналога rusbarter.ru

    $1000

    Не торопясь, ищим исполнителя на разработку крупного областного ресурса, аналог www.rusbarter.ru. Требуется разработать ресурс под ключ, в том числе написание Технического задания. Также требуются консультации по организации процесса работы ресурса, требуемое оборудование и ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходимо создать почтовик

    Необходимо создать почтовик - стандартный: серфинг, задания, платные письма - с полным контролем из админки. Самое важное - приятный дизайн. Предлагайте стоимость данного проекта и сроки.

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт на перле с дизайном

    Нужно создать сайт со следуюўім фунционалом: - общая часть. То что видят посетители сайта. Главная страница с новостями, faq, about, contact, order/pricing. - вход в клиентскую часть. Биллинг, тикеты, управление сервисами, дисконтные купоны, ...

    AJAXApacheMySQLPostgreSQL
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сервис ведения вишлистов

    $2500

    Нужен сайт под ключ. Общее описание: Пользователь создает вишлист, набирая товары из ассортимента контрагентов. Гости пользователя просматривают вишлист и могут подарить пользователю один или несколько товаров из листа. Пользователь имеет статистику, кто и ...

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программа по логистике

    $250

    Программа (сайт или софт) для распределения заказов магазинов по водителям. Если можете подсказать существующий аналог - небольшой денежный бонус Если готовы предложить уже готовые варианты - обсудим условия. ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад