Создать сайт и раскрутить

Нужен сайт под ключ. Общее описание: Пользователь создает вишлист, набирая товары из ассортимента контрагентов. Гости пользователя просматривают вишлист и могут подарить пользователю один или несколько товаров из листа. Пользователь имеет статистику, кто и ...