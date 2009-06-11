Необходимо создать сайт на базе либо собственной CMS(действующей минимум на 5-6 сайтах) либо на коммерческой (цена проекта указана полностью и включает лицензию на коммерческую CMS). Дизайн необходимо подвести под CMS. ТЗ и дизайн - http://ifolder.ru/12579082. ...
Создать сайт и раскрутить
Нужен сайт любой тематики , кроме порно, сетевой маркетинг.
Доходность сайта должна быть 1000р в день не меньше, тут отписывайтесь
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