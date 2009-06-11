Небольшой сайт на Битрикс

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок590 просмотров

Небольшой проект - индивидуальный сайт на Битрикс-Стандарт.

Достаточно использовать стандартный шаблон Битрикса с минимальными изменениями (лого, маркеры и т.п.)

Задача кратко - сделать римейк сайта http://ukrmark.com.ua, но немного меньше по размеру.

Практически все будет одинаково. Только количество статей станет меньше в 2 раза.

Дизайн - не нужен, только верстка и натянуть движок.

Обязательно:

- опыт работы с сайтами на Битрикс;

- наличие в сети реально работающих проектов на Битрикс (обязательно ссылки)

- возможность поддерживать сайт (дорабатывать новый функционал) после запуска

ВАЖНО! Если у вас нет указанного опыта, пожалуйста не пишите.

В откликах просьба обязательно указывать Ваше портфолио с описанием вашей роли в заявленнных проектах.

Требования:

• хорошие знания по движку Битрикс, Bitrix API, PHP5, mySQL, java-script (jQuery)

• базовые знания linux, freebsd, apache, nginx, eaccelerator...

Условия:

• желательно из Украины (Киев)

• поэтапная оплата (проект разбивается на этапы и согласовывается цена каждого этапа, оплата производится после сдачи этапа)

! Бюджет указан ориентировочно.

Свои заявки-предложения по бюджету и срокам оставляйте здесь

На аську, скайп и т. п. отвечать не будем )

Обязательно просмотрим все предложения и будем связываться с вами.

ApacheJavajQueryLinuxMySQLNginxPHP
16 лет назад
IgorKon
Ігор 
65 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

d0x1n
43 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$300
15 дней

Заявки фрилансеров

d0x1n
43 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад

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