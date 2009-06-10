Разработка аналога rusbarter.ru

Не торопясь, ищим исполнителя на разработку крупного областного ресурса, аналог www.rusbarter.ru.

Требуется разработать ресурс под ключ, в том числе написание Технического задания.

Также требуются консультации по организации процесса работы ресурса, требуемое оборудование и колличество задействованных сотрудников.

Если набросаете краткую смету или ТЗ - будет очень хорошо!

Сроки на разработку ограничены - 30 дней.

Готовы рассмотреть готовые варианты.

Желательно люди с опытом в данной разработке.

Участников системы БЕЗ ОТЗЫВОВ просьба не беспокоить.