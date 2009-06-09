Необходимо создать сайт игровой лиги, аналог etf2l.org используя cms WordPress. Есть макет дизайна в PSD. (скрин в приложении) По запросу, вышлю ТЗ. Срок 1-2 недели макс.
Каталог
Нужен человек, который поможет реализовать сайт - каталог товаров. Ничего сложного, единственное, большое количество категорий, и от вас вариант простого редактирования базы, с пользовательской части. ( что бы человеку легко было работать с каталогом(с внесением,удалением, отметкой "есть в наличии", и тд.)
дизайн от меня. Для всего остального выбираю помощника.
Должно быть на бесплатном движке. Для максимально дешевого бюджета. Меню должно быть на яве.
сайт будет похож на http://www.seilor.ru/
движек тут http://www.amiro.ru/portfolio/start/internet-magaziny
если есть что то дешевле, или лучше говорите.
мне главное - небольшая цена, поэтому буду работать с людьми которые попросят за помощь минимум.
сроки реализации и цену жду от вас.
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