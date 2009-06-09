Нужен человек, который поможет реализовать сайт - каталог товаров. Ничего сложного, единственное, большое количество категорий, и от вас вариант простого редактирования базы, с пользовательской части. ( что бы человеку легко было работать с каталогом(с внесением,удалением, отметкой "есть в наличии", и тд.)

дизайн от меня. Для всего остального выбираю помощника.

Должно быть на бесплатном движке. Для максимально дешевого бюджета. Меню должно быть на яве.

сайт будет похож на http://www.seilor.ru/

движек тут http://www.amiro.ru/portfolio/start/internet-magaziny

если есть что то дешевле, или лучше говорите.

мне главное - небольшая цена, поэтому буду работать с людьми которые попросят за помощь минимум.

сроки реализации и цену жду от вас.