Необходимо создать сайт игровой лиги, аналог etf2l.org используя cms WordPress. Есть макет дизайна в PSD. (скрин в приложении) По запросу, вышлю ТЗ. Срок 1-2 недели макс.
Простенький магазин
Итак нужен ооооооооооооооооооочень простенький магазин
Пример...
http://www.makeamixa.com/makeamixa.php
Шаги
1. Выбераешь дизайн
2. Платок или майка
3. Оплата и заказ
Желательно оплата на пейпале в магазине.
Работа простенькая, можно готовые движки использовать. Пишем цену
В приват не пишем!!!!!
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