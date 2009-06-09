Простенький магазин

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Закрыт25 заявок509 просмотров

Итак нужен ооооооооооооооооооочень простенький магазин

Пример...

http://www.makeamixa.com/makeamixa.php

Шаги

1. Выбераешь дизайн

2. Платок или майка

3. Оплата и заказ

Желательно оплата на пейпале в магазине.

Работа простенькая, можно готовые движки использовать. Пишем цену

В приват не пишем!!!!!

16 лет назад
maridansoft
Малхасян 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
25 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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