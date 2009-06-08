Сделать клон autoreg.su Бюджет ограничен.
Интернет лотерея
Требуется создание интернет лотерей.
Основные моменты.
1. Рассылка пользователям лотерей(с возможностью вставки флэш анимации)
2. Подключение максимального количества платежных систем
3. Выполненные проекты, либо Интернет -казино либо интернет лотерей
4. Плюсом будут Продвижение и Дизайн(Флэш в особенности)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен интернет-магазин по продаже книг. Плюс дизайн на основе ранее нарисованной шапки (есть в PSD со слоями). На данный момент магазин насчитывает всего около 10 наименований, в течение года добавится еще ...Сайты «под ключ»50 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Необходимо создать сайт (не на основе уже готовых CMS) мультимедийного хранилища файлов. Пользователи должны иметь возможность создавать статьи, заливать большие файлы, обмениваться личными сообщениями с другим пользователями, добавлять в список друзей других пользователей, выставлять на ...Закрыт16 лет назад
- $350
Требуется разработать для магазина живого пива 1. Логотип + элементы фирменного стиля 2. Интернет-магазин. Бюджет небольшой, подробное ТЗ в приложенном файле.Закрыт16 лет назад
Необходимо сделать копию сайта http://mob-lokator.ru/ или http://pelen.ru/... или совместить дизайн.. + прикрепить системы оплаты. Бюджет минимален.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
Пишите только сюда, на сайте должно быть портфолио, услуги и контакты а да и оффигенскеий дизайн желательно встартиться, пишите только из москвыЗавершен16 лет назад
- $5000
Важно - в вашем портфолио должно быть интернет-казино Здравствуйте! Есть заказ на создание интернет казино. Ищу партнёра для его создания. От партнёра требуется: Создание сайта - программирование+дизайн. ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт16 лет назад
Собственно нужен клон сайта http://sms-satana.ru/ Без дизайна. Бюджет ограничен.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужен клон сайте http://www.victoriassecret. com/ Точнее нужно сделать такое же дерево по категориям продукции как у них и движок с выбором размеров и стилей. Цель - сайт, такой же как оригинальный, но русском ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Необходим сайт букмекерской конторы с возможностью приёма ставок, грабингом линии с марафона или ему подобных, счетами юзеров, партнерской программой и т.п. под ключ. С Вас цены, сроки?Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт16 лет назад