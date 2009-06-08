Интернет лотерея

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт14 заявок291 просмотр

Требуется создание интернет лотерей.

Основные моменты.

1. Рассылка пользователям лотерей(с возможностью вставки флэш анимации)

2. Подключение максимального количества платежных систем

3. Выполненные проекты, либо Интернет -казино либо интернет лотерей

4. Плюсом будут Продвижение и Дизайн(Флэш в особенности)

16 лет назад
vladimircape
Владимир 
42 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

horal
42 года
20 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$1000
22 дня

Заявки фрилансеров

horal
42 года
20 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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