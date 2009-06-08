Важно - в вашем портфолио должно быть интернет-казино Здравствуйте! Есть заказ на создание интернет казино. Ищу партнёра для его создания. От партнёра требуется: Создание сайта - программирование+дизайн. ...
Создание сайта для фотографа
Пишите только сюда, на сайте должно быть портфолио, услуги и контакты а да и оффигенскеий дизайн
желательно встартиться, пишите только из москвы
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