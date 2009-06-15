Сайт для турагентства

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Завершен23 заявки377 просмотров

Необходимо создание сайта для турагенства.

Только из г. Тула. В личку не писать, только здесь.

Требуется: статические страницы + туры: категории отдыха, регионы, туры, описание, фотогалерея, заказ тура.

Удобная админка, возможность расширения функционала в будущем.

16 лет назад
batalin
Павел 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

createit
Алексей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$300
14 дней
Большое спасибо фрилансеру. Сделано хорошо, требования все учел. Всегда на связи, поправлял даже мои ошибки, настаивая на лучшем решении. Буду продолжать развивать сайт с ним.
Хороший заказчик. Все прошло без проблем

Заявки фрилансеров

createit
Алексей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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