3 интернет магазина на WebAsyst Shop-Script

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Закрыт27 заявок316 просмотров

Ищу человека, который сможет последовательно реализовать (своими силами или с привлечением других работников) три интернет магазина на движке WebAsyst Shop-Script.

Требуется:

1) Нарисовать стильный красивый дизайн (главная+внутр.)

2) Сверстать и натянуть на движек

3)Возможно понадобится немного флеша

Бюджет не более 400$ за сайт.

Опыт работы с WebAsyst Shop-Script или мебельными интернет-магазинами – плюс! С предложениями выше 500$ – не беспокоить! Новичкож тоже прошу не беспокоиться.

Webasyst
16 лет назад
makapoff
125 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

nikmirn
Mirnyj 
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-3)
16 лет назад
$200
21 день
Фрилансер кинул меня на 10000 рублей. Было потеряно бесценное время. Сам он ничего не делает, нанимает более дешевых рабочий, как менеджер проектов - отвратительный. Предлагает заниженные цены без предоплат, но врет. Потом начинает клянчить предоплату и повышение цены. НИКОГДА не работайте с НИМ, что бы Вам он не обещал он этого НЕ СДЕЛАЕТ. Портфолио не его. Из 3-х обговоренных сайтов сделал только 1, с опозданием на месяц, после оплаты сайт был удален, по всей видимости верстальщиком, которого он кинул. Так же он кинул дизайнера, с которым работал http://www.free-lance.ru/users/ergebe По поводу коментария Мирного: нет адресом не ошибся, из 4-х проектов (на 3 было договорено на веблансе и 1 я добавил дополнительно) Вы до конца выполнили только 1 с огромным отстованием по срокам, в Аське не отвечаете, по почте и в личку тоже. И замолчали Вы после того как сайт, который Вы с горем пополам сделали - перестал работать, т.е. была удалена тема, за создание которой я заплатил, удалили ее Вы (хотя цель мне не ясна) или Ваши работники, которых вы возможно так же кинули, как меня, дизайнера и видимо многих других.

Заявки фрилансеров

nikmirn
Mirnyj 
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-3)
16 лет назад

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