3 интернет магазина на WebAsyst Shop-Script

Ищу человека, который сможет последовательно реализовать (своими силами или с привлечением других работников) три интернет магазина на движке WebAsyst Shop-Script.

Требуется:

1) Нарисовать стильный красивый дизайн (главная+внутр.)

2) Сверстать и натянуть на движек

3)Возможно понадобится немного флеша

Бюджет не более 400$ за сайт.

Опыт работы с WebAsyst Shop-Script или мебельными интернет-магазинами – плюс! С предложениями выше 500$ – не беспокоить! Новичкож тоже прошу не беспокоиться.