Требуется создать сайт компании, занимающейся: Корпоративный, политический PR Event (организация праздничных мероприятий, презентаций, открытий), BTL, Медиа- и социологические исследования ВСЕ подробности детально расписаны в прикрепленном документе (бриф). ...
Соц. сеть / Он-лайн игра / maps.google.com
Необходима разработка портала - некая комбинация он-лайн игры, социальной сети, интернет магазина и сервиса по аналогии maps.google.com. Только Киев, личная встреча, примеры соц. сетей или крупных веб-проектов обязательны.
Платим хорошо
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