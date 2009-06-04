Соц. сеть / Он-лайн игра / maps.google.com

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Закрыт4 заявки232 просмотра

Необходима разработка портала - некая комбинация он-лайн игры, социальной сети, интернет магазина и сервиса по аналогии maps.google.com. Только Киев, личная встреча, примеры соц. сетей или крупных веб-проектов обязательны.

Платим хорошо

16 лет назад
yatsulyak
44 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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