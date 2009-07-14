Виртуальный авторынок

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен2 заявки320 просмотров

Мне нужна копия сайта http://zarulem.by/

что бы так же выглядели объявления,такая же подача объявлений,такое же было меню,поиск,новости,что бы можно было вставить рекламу.Ну и простенький дизаин как на этом сайте.Вот и всё ТЗ.Оплата после выполенной работы.

16 лет назад
moiproject
Dima Adamovich 
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

swsgadmin
Group 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов
16 лет назад
$220
8 дней
Работа сделана качественно и в срок.Учли все мои пожелания и прихоти.Рекомендую всем.Буду и дальше сотрудничать :)

Заявки фрилансеров

swsgadmin
Group 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов
16 лет назад