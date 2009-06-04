Создание Интернет-магазина мебели

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт28 заявок318 просмотров

Нужен интернет магазин. Продукция мебель. Два направления Мебель для офиса и мебель для дома. позиций много. На каждую серию должно быть несколько фотографий и схематичное изображение каждого предмета серии с размерами. Также должен быть предусмотрен доступный редактор с возможностью быстрого изменения линейки и цен. Собственно от Вас мне нужен только дизайн и грамотно составленный каталог, наглядный и удобный в обращении, а также ряд сопутствующих разделов, "услуги", "новости", "спецпредложения", место под рекламу и т.д. Каталог должен быть составлен таким образом чтобы можно сортировать по линейкам, например спальни, кухни, прихожие и т.д. и по продуктам, шкафы, кровати, тумбочки. Наполнением каталога и разделов сайта мы будем заниматься сами

Пишите цену и срок, а так же движок.

....Обязательно цену и срок указывать...

16 лет назад
nikerina
Ирина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров