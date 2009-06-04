Необходимо написать небольшой портальчик Афиша к уже существующему сайту. Примерный функционал портала - это: - возможность добавления/редактирования места. - возможность добавления/редактирования события. - расписание к данному событию. ...
Создание Интернет-магазина мебели
Нужен интернет магазин. Продукция мебель. Два направления Мебель для офиса и мебель для дома. позиций много. На каждую серию должно быть несколько фотографий и схематичное изображение каждого предмета серии с размерами. Также должен быть предусмотрен доступный редактор с возможностью быстрого изменения линейки и цен. Собственно от Вас мне нужен только дизайн и грамотно составленный каталог, наглядный и удобный в обращении, а также ряд сопутствующих разделов, "услуги", "новости", "спецпредложения", место под рекламу и т.д. Каталог должен быть составлен таким образом чтобы можно сортировать по линейкам, например спальни, кухни, прихожие и т.д. и по продуктам, шкафы, кровати, тумбочки. Наполнением каталога и разделов сайта мы будем заниматься сами
Пишите цену и срок, а так же движок.
....Обязательно цену и срок указывать...
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