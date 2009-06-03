Разработка интернет- магазина

Требуется разработать интернет магазин под ключ, но без добавления контента, это сделаем сами. Приветствуются платные cms так как для написания cms с нуля бюджет не такой высокий. Возможен вариант разработки на битрикс или других качественных движках. Вёрстка кроссбраузерная, валидная, дивная, если Вы не сильтны в дизайне, пишите всё равно, возможен вариант заказа дизайна отдельно. Обзязательно портфолио ваше.

сроки и цена.

пишите только в проект, в личку и аську не нужно, а так же пишите cms с которой работаете, своя, битрикс или бесплатная..

Тз в приложении.