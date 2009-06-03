Разработка интернет- магазина

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт57 заявок732 просмотра

Требуется разработать интернет магазин под ключ, но без добавления контента, это сделаем сами. Приветствуются платные cms так как для написания cms с нуля бюджет не такой высокий. Возможен вариант разработки на битрикс или других качественных движках. Вёрстка кроссбраузерная, валидная, дивная, если Вы не сильтны в дизайне, пишите всё равно, возможен вариант заказа дизайна отдельно. Обзязательно портфолио ваше.

сроки и цена.

пишите только в проект, в личку и аську не нужно, а так же пишите cms с которой работаете, своя, битрикс или бесплатная..

Тз в приложении.

16 лет назад
vint495
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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