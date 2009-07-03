Сайт-блог, двиг на выбор исполнителя

Нужно сделать:

1. Аккуратную верстку сайта (дизайн значения не имеет, просто шрифты скажем какие, цвета и логотип предоставим)

2. Поставить на любой двиг

3. Сделать счетчик проголосовавших через сайт людей. Человек заполняет форму из нескольких пунктов, нажимается submit и его имя появляется как имя последнего записавшегося, а к количеству подписавшихся прибавляется +1.

ВАЖНО: необходимо сделать код счетчика, который каждый желающий сможет установить в своем блоге (livejournal и liveinternet). При размещении этого кода, на его сайте появляется инфа: кол-во подписавшихся, ссылка на ресурс и имя последнего подписавшегсоя.

Дополнительная информация присутствует в PDF-файле, приложенном сюда.