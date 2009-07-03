Сайт-блог, двиг на выбор исполнителя

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен14 заявок458 просмотров

Нужно сделать:

1. Аккуратную верстку сайта (дизайн значения не имеет, просто шрифты скажем какие, цвета и логотип предоставим)

2. Поставить на любой двиг

3. Сделать счетчик проголосовавших через сайт людей. Человек заполняет форму из нескольких пунктов, нажимается submit и его имя появляется как имя последнего записавшегося, а к количеству подписавшихся прибавляется +1.

ВАЖНО: необходимо сделать код счетчика, который каждый желающий сможет установить в своем блоге (livejournal и liveinternet). При размещении этого кода, на его сайте появляется инфа: кол-во подписавшихся, ссылка на ресурс и имя последнего подписавшегсоя.

Дополнительная информация присутствует в PDF-файле, приложенном сюда.

16 лет назад
antonabram
45 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранные исполнители

maximus007
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$50
2 дня
Все сделал отл, немного задержал сроки. В целом, хочу выделить креативность в дизайне, аккуратность в дизайне и желание сделать больше, чем договаривались, что приятно.
Отличный заказчик. Грамотно поставленные задачи. Вопросов с оплатой нет.
masternekulin
Николай 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$30
2 дня
Вызвался делать сайт, был выбран победителем, поставил срок 2 дня, после чего просто слился и 5 дней не появлялся. На момент написания отзыва - так и не появился. В итоге очень сильно подставил меня. Рекомендую никому не иметь дела с этим безответственным фрилансером, что бы он не обещал.
maxsite
Максим 
53 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$50
4 дня

Заявки фрилансеров

maximus007
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
masternekulin
Николай 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
maxsite
Максим 
53 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание сайта на iNTERNET.cms

    $1000

    Добрый день. Нужно создать сайт на iNTERNET.cms. 10-15 страниц + каталог продукции. Срок 2 недели. Дизайн есть (но если предложите свой то тоже хорошо). Прошу отвечать на проект только людей имевших опыт ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание сайта с блогами

    $500

    Есть уже готовый дизайн, возможно будут небольшие корректировки. Есть готовое ТЗ. Задача в общем такова, нужно сделать базу данных стран мира, определять по ай-пи заходящего, обрабатывать запрос и вносить данные на уровне статистики, регистрация блогов ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка сайта с уникальным дизайном

    $180

    Добрый день. Необходимо нарисовать дизайн и сверстать его в готовый сайт, что бы осталось вставить только готовый текст. Тематика сайта Азартные игры соответственно сайт будет служить для привлечения игроков в казино. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание сайта-доски объявлений

    Добрый день, уважаемые специалисты! Напишите пожалуйста свои предложение по цене и срокам на создание специализированной доски объявлений. Пример: sepulka.ru (только узкоспециализированная). Основные разделы: сама доска, опции добавления объявления, поиск по сайту, форум, ...

    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Приватный проект для Levchenko Seraphima

    $800

    Приватный проект для Levchenko Seraphima (AlexsimA). Задача: 1. Разработать дизайн новой хостинг компании. 2. Установить и натянуть дизайн на CMS. 3. Перенести все тексты и логотип. 4. Сдать сайт под ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Установить и настроить скрипт/CMS рассылки подписч

    Всем привет. Нужно установить и настроить профессиональный скрипт(CMS) рассылки по ел адресам подписчиков хостинг платный, хостинг пакет, поддерживает все нужные настройки и фукции Основные функции и требования: ...

    HTML
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработать сайт

    Необходимо разработать небольшой сайт с смс биллингом и оплатой через Webmanny сайт состоит из главной страницы, и примерно 10 активных ссылок, вход на каждую из которых предоставляет доп информацию .... 5 ссылок с функцией ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад