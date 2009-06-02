Добрый день. Нужно создать сайт на iNTERNET.cms. 10-15 страниц + каталог продукции. Срок 2 недели. Дизайн есть (но если предложите свой то тоже хорошо). Прошу отвечать на проект только людей имевших опыт ...
"Приватно для Светланы Достоевской"
Сайт нужен на юкозе
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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