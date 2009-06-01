Качественное интернет казино с партнеркой

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки166 просмотров

Здравствуйте.

Нужно Качественное интернет казино , с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ играми crazy monkey , fruit coctail , poker , black jack и другими ...

Казино должно быть действительно хорошим , с простой точной настройкой процентов ( желательно одна настройка на все игры ) не всякие тупящие masvet, защищенное , с партнерской программой по типу "франшизы" ( агентские казино )

Богатый дизайн ( Много Flash ) . набросок дам

16 лет назад
bverigin
Борис 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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