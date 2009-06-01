Нужен программист на CMS MADE SIMPLE для доработки проекта и разработки новых
Браузерная игра
Здравствуйте. Требуется разработать браузерную игру, футбольный менеджер.
Похожесть:
Дизайн не нужен!!!
Выбор падёт на того кто предложит меньшую сумму.
А ещё лучше если кто-то согласится сделать по бартеру.
по бартеру писать в ICQ, за деньги сюда или в личку!
ICQ-204513885
Заявки фрилансеров
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