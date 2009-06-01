Браузерная игра

Здравствуйте. Требуется разработать браузерную игру, футбольный менеджер.

Похожесть:

soccerlife.ru

Дизайн не нужен!!!

Выбор падёт на того кто предложит меньшую сумму.

А ещё лучше если кто-то согласится сделать по бартеру.

по бартеру писать в ICQ, за деньги сюда или в личку!

ICQ-204513885