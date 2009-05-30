Сайты на ворд пресс

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Закрыт3 заявки210 просмотров

Нужен веб мастер способный строить сайты на ворд прес используя их готовые шаблоны изменяя немного дизайн, убирать из линки с морды.

забивать наш контент и банеры .

ваши предложеня только по аське не отвечайте мне здесь плиз

пример сайтов

www.icasino-guide.com

www.casino-dom.com

www.the-poker-player.biz

www.yourhomecasino.com

www.casino-blast.com

www.city-casino.net

aq-games.com

примерно 4-7 языков.

прошу внимательно посмотреть сайт.

первоначально я договорюсь с вами о цене и мелочах, потом перекину вас к своему партнеру, который не говорит по- русски, так что знание анг это обязательно на уровне понимания переписки. и желательно, что бы у вас был мсн или минимум аська.

объем на 1-2 сайта в день.

очень прошу людей, которые думают, что я готов платить по 50+ за сайт не беспокоить меня и не тратить ваше время.

все сайты типовые шаблоны мы можем подыскать можете сами.

ищем партнеров на постоянную основу, так как нам надо будет потом еще эти сетки сайтов поддерживать.

посторйтесь быть поконкретней в соих пиьмах так как когда мне пишут протсо привет я по объявлению я трачу время на узнование по какому объявлению))

просьба стучать в аську 46два9пять1377.

16 лет назад
matisik
Марк 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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