Создание браузерного футбольного менеджера

Обязанности:

Требуются люди для воплощения в жизнь проекта онлайн футбольного менеджера. Сюда входит создание и поддержание работоспособности сайта, графическое оформление.

Требования:

Умение создавать и администрировать сайты, любовь к футболу :)

Дополнительная информация:

Прибыль работникам будет идти от прибыли сайта в целом. Т.е., чем быстрее проект начнёт работу, тем быстрее заинтересованные люди начнут получать доход. Я рассчитываю на длительное сотрудничество и энтузиазм откликающихся. Если вам нужен моментальный доход, то не тратьте своё время.

Все подробности о проекта можно узнать по аське 231321803