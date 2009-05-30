Сайт "под ключ"

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт58 заявок610 просмотров

Сайт (дизайн+программирование) для архитектурно-строительной компании. CMS любая, с удобным и простым интерфейсом для пользователя без знаний веб (менеджера компании).

В аттаче бриф.

//Фирменный стиль и раскрутка указанные в брифе будут отдельными проектами.

В вашем предложении обязательно укажите:

1. На какой CMS будет разрабатываться сайт.

2. Цены и сроки.

3. Поpтфолио.

16 лет назад
cleverit
Иван 
43 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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