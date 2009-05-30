Требуется создать сайт "под ключ" по аналогу с сайтом atlantia.ca
Сайт "под ключ"
Сайт (дизайн+программирование) для архитектурно-строительной компании. CMS любая, с удобным и простым интерфейсом для пользователя без знаний веб (менеджера компании).
В аттаче бриф.
//Фирменный стиль и раскрутка указанные в брифе будут отдельными проектами.
В вашем предложении обязательно укажите:
1. На какой CMS будет разрабатываться сайт.
2. Цены и сроки.
3. Поpтфолио.
Заявки фрилансеров
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