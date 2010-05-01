Сделать сайт на Joomla 1.5.10

Необходимо сделать сайт на Joomla с функционалом, подобному makita - online точка ru

В целом, также само, сам дизайн понадобится просто в красивом стиле, упор на удобство.

Онлайн заказ товаров по каталогу, сохранение истории заказов, просмотр выполненных и невыполненных заказов, мини-чат онлайн с представителем магазина, комментарии к товару.

В общем, все шаблонное, но немного доработок на php необходимо будет.

Бюджет приблизительный, договариваемся.

Обязательно указать сайт(ы) на Joomla с уточнением, что именно делали Вы.

Просьба предложения присылать на почту. Приват читаю редко.