Требуется создать сайт "под ключ" по аналогу с сайтом atlantia.ca
Сделать сайт на Joomla 1.5.10
Необходимо сделать сайт на Joomla с функционалом, подобному makita - online точка ru
В целом, также само, сам дизайн понадобится просто в красивом стиле, упор на удобство.
Онлайн заказ товаров по каталогу, сохранение истории заказов, просмотр выполненных и невыполненных заказов, мини-чат онлайн с представителем магазина, комментарии к товару.
В общем, все шаблонное, но немного доработок на php необходимо будет.
Бюджет приблизительный, договариваемся.
Обязательно указать сайт(ы) на Joomla с уточнением, что именно делали Вы.
Просьба предложения присылать на почту. Приват читаю редко.
Заявки фрилансеров
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