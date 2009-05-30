Створення інформаційного Інтернет порталу Трибуна

Доброго дня, Пані та Панове!

Шукаємо підрядників для створення нового інформаційного Інтернет порталу «Трибуна».

Проект потребує послуг з:

а) графічного дизайну сайту;

б) дизайнерської підтримки сайту (нові напрямки та банери);

в) створення «двигуна» для сайту та його обслуговування в подальшому;

г) створення та наповнення баз даних.

Бажаний запуск сайту – перша декада липня 2009 року.

Готові до співпраці на вигідних для НАС умовах. Чекаємо на інформацію про Ваші умови та пропозиції.

Подаємо орієнтовний опис першої сторінки.

Будемо вдячні, якщо Ви зможете нас зацікавити.

З повагою

керівник проекту

Дмитро Шкурко

[email protected]