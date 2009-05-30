Нужен сайт "под ключ", принцип тот же что и на сайтах типа gagen.ru, дизайн немного другой, поддержка только яндекс-денег. возможно продолжение сотрудничества по раскрутке (разумеется отдельный бюджет) и последующим доработкам.
Создание интернет-магазина по продаже мото-наклеек
Требуется создание интернет -магазина по продаже мото-наклеек на территории РФ и Украины. Товар будет доставляться покупателю через Почту России, оплата за товар будет производиться через Яндекс.Мани, Пэйпал, Вэбмани или путем наложенного платежа. Так же интересен способ оплаты через терминалы, так что опыт в этой области приветствуется.
Сайт должен быть удобен для пользователя, прост и информативен. Приятное для глаза оформление так же необходимо. Скорость загрузки страниц должна быть как можно более быстрой. Срок выполнения: две недели. Оплата производится после выполнения и сдачи проекта.
Требуется что-то вроде http://www.motohit.ru/ , только с нормальным внешним видом и интерфейсом.
В предложении указывайте сразу цену, срок, примеры подобных работ, используемую CMS
Заявки фрилансеров
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