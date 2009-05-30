Разработка образовательной системы

Предварительно планируется, что система будет состоять из двух площадок, доступ к которым возможен с нескольких порталов на различных сайтах.

Задачи первой площадки -- служить учебным пространством для курсов, доставляемых через Интернет. Первая площадка приводится в движение двигателем CMS Moodle.

Задачи второй площадки -- обслуживать незарегистрированных, перспективных, текущих и бывших студентов за пределами учебного пространства. Для приведения в движение второй площадки предполагается использовать двигатель CMS Joomla!, однако обоснованные предложения использования других двигателей будут внимательно рассмотрены.