Мультидоменный форум например на phpbb

http://phpbbguru.net/community/topic25456.html

Нужен специалист который может сделать мультидоменный форум

и прикрутить к сайту на Вордпрессе

или на отдельный хостинг и отдельный домен,

или тот кто знает phpbb как свои ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ и может сделать мультидоменный форум на нём.

Просто пишите свои цены и сроки, желательно иметь опыт, но не обязательно.

Не не имею понятия сколько это может стоить,

возможна частичная или полная предоплата.

http://www.free-lance.ru/projects/?pid=216989&f=2