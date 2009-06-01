Субподряд для веб-студии

Требуется создание интернет -магазина по продаже мото-наклеек на территории РФ и Украины. Товар будет доставляться покупателю через Почту России, оплата за товар будет производиться через Яндекс.Мани, Пэйпал, Вэбмани или путем наложенного платежа. Так же интересен ...