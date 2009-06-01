Нужно сделать сайт, который будет работать с веб камерами, платежными системами, чатом. Для примера: r u s c a m s . c o m Сроки до 2х недель.
Получение данных для сайта по XML
Сайт получает данные по XML
Кто делал подобное, пожалуйста, милости просим.
Кто не в курсе, просьба не беспокоить.
ВАЖНО: нужен именно человек, уже делавший подобное.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт16 лет назад
http://phpbbguru.net/community/topic25456.html Нужен специалист который может сделать мультидоменный форум и прикрутить к сайту на Вордпрессе или на отдельный хостинг и отдельный домен, ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт16 лет назад
Ищем веб-студию на субподряд для верстки, натягивания сайтов на CMS и разработки дополнительных модулей. 1. Обязательно наличие большого портфолио. 2. Пишите примеры CMS с которыми вы работали.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно создать вап сайт. Дизайн нужно взять c http://joywap.ru. Остальное все делать по т3.Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте. Требуется разработать браузерную игру, футбольный менеджер. Похожесть: soccerlife.ru Дизайн не нужен!!! Выбор падёт на того кто предложит меньшую сумму. А ещё лучше если кто-то ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен программист на CMS MADE SIMPLE для доработки проекта и разработки новыхСайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $300
Требуется создание интернет -магазина по продаже мото-наклеек на территории РФ и Украины. Товар будет доставляться покупателю через Почту России, оплата за товар будет производиться через Яндекс.Мани, Пэйпал, Вэбмани или путем наложенного платежа. Так же интересен ...Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт16 лет назад
Доброго дня, Пані та Панове! Шукаємо підрядників для створення нового інформаційного Інтернет порталу «Трибуна». Проект потребує послуг з: а) графічного дизайну сайту; б) дизайнерської підтримки сайту (нові напрямки та банери); ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1000
Нужен сайт "под ключ", принцип тот же что и на сайтах типа gagen.ru, дизайн немного другой, поддержка только яндекс-денег. возможно продолжение сотрудничества по раскрутке (разумеется отдельный бюджет) и последующим доработкам.Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт16 лет назад
Предварительно планируется, что система будет состоять из двух площадок, доступ к которым возможен с нескольких порталов на различных сайтах. Задачи первой площадки -- служить учебным пространством для курсов, доставляемых через Интернет. Первая ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт16 лет назад