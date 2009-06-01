Для дизайн студии (сайт-визитка)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки228 просмотров
#1$

Здравствуйте Дорогие Фрилансеры!!!

Хотели бы сделать сайт-визитка на джумле, с возможностью добавления портфолио.

Краткое ТЗ

1. Название сайта: Студия web-дизайна “Hamelius”

2. Логотип сайта: есть можете посмотреть! Могу выслать

3. Дизайн сайта должен соответствовать теме (что-то с хамелеоном), но не в буквальном смысле. Должно выглядеть красочно, стильно и оригинально. Хотелось бы, чтобы шапка главной страницы была во flash

4. Меню сайта:

- главная;

- портфолио;

- услуги (выпадающее меню);

- новости;

- контакты.

- обратная связь

5. Что должно быть на главной:

a) Новости (краткая лента.)

b) обязательно, чтобы на главной было место для наших партнеров (логотипы)

c) Еще что-то (предложить самому)

d) наверное, на главной краткое отображение случайных работ конкретного раздела.(но на ваше усмотрение)

В приложении логотип!!!

Направленность сайта необходимо особо учитывать при создании дизайна.

В общем Четких рамок нет! поэтому подумайте сами.

Валидность и кроссбраузерность - будут проверены, сайт с ошибками - принят и оплачен не будет до момента их устранения/доработки.

Например дизайнер разработал прекрасный дизайн - но с версткой у него проблема или наоборот - по этой причине мы не можем принять и оплатить работу до ее установки на сервер и полной "прокрутки".

Как будет производится отбор - сначала по "одежке" - дизайну, а затем по "внутренностям".

Убедительная просьба, сразу указывать цену и сроки исполнения заказа (кстати скорость здесь не главный критерий - Качество и Функциональность - главный).

Оплата по факту выполнения работы, устанавливаете на сервер наш и проверяем!!! работаю без предоплаты(т.к. много людей которые берутся и потом просто либо пропадают либо не могут сделать)

За участие в конкурсе не плачу!!!!

Joomla
16 лет назад
quality_site
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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