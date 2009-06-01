Сайт получает данные по XML Кто делал подобное, пожалуйста, милости просим. Кто не в курсе, просьба не беспокоить. ВАЖНО: нужен именно человек, уже делавший подобное.
Для дизайн студии (сайт-визитка)
Здравствуйте Дорогие Фрилансеры!!!
Хотели бы сделать сайт-визитка на джумле, с возможностью добавления портфолио.
Краткое ТЗ
1. Название сайта: Студия web-дизайна “Hamelius”
2. Логотип сайта: есть можете посмотреть! Могу выслать
3. Дизайн сайта должен соответствовать теме (что-то с хамелеоном), но не в буквальном смысле. Должно выглядеть красочно, стильно и оригинально. Хотелось бы, чтобы шапка главной страницы была во flash
4. Меню сайта:
- главная;
- портфолио;
- услуги (выпадающее меню);
- новости;
- контакты.
- обратная связь
5. Что должно быть на главной:
a) Новости (краткая лента.)
b) обязательно, чтобы на главной было место для наших партнеров (логотипы)
c) Еще что-то (предложить самому)
d) наверное, на главной краткое отображение случайных работ конкретного раздела.(но на ваше усмотрение)
В приложении логотип!!!
Направленность сайта необходимо особо учитывать при создании дизайна.
В общем Четких рамок нет! поэтому подумайте сами.
Валидность и кроссбраузерность - будут проверены, сайт с ошибками - принят и оплачен не будет до момента их устранения/доработки.
Например дизайнер разработал прекрасный дизайн - но с версткой у него проблема или наоборот - по этой причине мы не можем принять и оплатить работу до ее установки на сервер и полной "прокрутки".
Как будет производится отбор - сначала по "одежке" - дизайну, а затем по "внутренностям".
Убедительная просьба, сразу указывать цену и сроки исполнения заказа (кстати скорость здесь не главный критерий - Качество и Функциональность - главный).
Оплата по факту выполнения работы, устанавливаете на сервер наш и проверяем!!! работаю без предоплаты(т.к. много людей которые берутся и потом просто либо пропадают либо не могут сделать)
За участие в конкурсе не плачу!!!!
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