Добрый день. Нужно создать сайт на iNTERNET.cms. 10-15 страниц + каталог продукции. Срок 2 недели. Дизайн есть (но если предложите свой то тоже хорошо). Прошу отвечать на проект только людей имевших опыт ...
Копия сайта знакомств - мамба.ру
Копия сайта знакомств - мамба.ру - нужна копия сайта. Как обычной версии, так и WAP
НЕ ПАРТНЕРКА с мамбой, а свой проект
Интересует срок и цена
Заявки фрилансеров
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