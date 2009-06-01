Создание сайта на iNTERNET.cms

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка365 просмотров

Добрый день.

Нужно создать сайт на iNTERNET.cms. 10-15 страниц + каталог продукции.

Срок 2 недели. Дизайн есть (но если предложите свой то тоже хорошо).

Прошу отвечать на проект только людей имевших опыт работы с данной cms.

16 лет назад
iwork
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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