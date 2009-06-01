Создание сайта на iNTERNET.cms

Добрый день.

Нужно создать сайт на iNTERNET.cms. 10-15 страниц + каталог продукции.

Срок 2 недели. Дизайн есть (но если предложите свой то тоже хорошо).

Прошу отвечать на проект только людей имевших опыт работы с данной cms.