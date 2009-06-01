Разработать сайт

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Закрыт19 заявок293 просмотра

Необходимо разработать небольшой сайт с смс биллингом и оплатой через Webmanny

сайт состоит из главной страницы, и примерно 10 активных ссылок, вход на каждую из которых предоставляет доп информацию .... 5 ссылок с функцией полученния информации (документ в формате Word и JPG) через смс и webmanny.... 5 ссылок просто скачивают документ в word бесплатно

16 лет назад
damyrian
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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