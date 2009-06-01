Разработать сайт

Необходимо разработать небольшой сайт с смс биллингом и оплатой через Webmanny

сайт состоит из главной страницы, и примерно 10 активных ссылок, вход на каждую из которых предоставляет доп информацию .... 5 ссылок с функцией полученния информации (документ в формате Word и JPG) через смс и webmanny.... 5 ссылок просто скачивают документ в word бесплатно