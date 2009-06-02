Создание сайта-доски объявлений

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Закрыт32 заявки390 просмотров

Добрый день, уважаемые специалисты!

Напишите пожалуйста свои предложение по цене и срокам на создание специализированной доски объявлений.

Пример: sepulka.ru (только узкоспециализированная).

Основные разделы: сама доска, опции добавления объявления, поиск по сайту, форум, и пару общеинформационных страниц.

Дизайн главной страницы и лого уже прорисованы нашим дизайнером (т.е. нужно будет его скопировать).

Нас интерисует только качественный продукт на выходе, поэтому начинающим просьба не писать. Так же просьба не писать специалистов, привыкшим работать только за большие деньги (бюджет не большой).

Цены просьба указывать в гривне и обязательно укажите ориентировочные сроки исполнения.

Ждем Ваши предложения. С кандидатами которые нас заинтересуют свяжемся сами.

16 лет назад
Tata-23
42 года
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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