Приватный проект для Levchenko Seraphima

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка279 просмотров

Приватный проект для Levchenko Seraphima (AlexsimA).

Задача:

1. Разработать дизайн новой хостинг компании.

2. Установить и натянуть дизайн на CMS.

3. Перенести все тексты и логотип.

4. Сдать сайт под ключ.

16 лет назад
MsiL
37 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
3 дня назад
16 лет назад
$867
14 дней
За весь период работы (14 дней) человек себя показывал только с хорошей стороны. Она предлагала идеи лучше, изменяла, дорабатывала , и терпеливо ко всему относилась. Мы очень рады и довольны работой этого человека. Спасибо!
Валентин показал себя на протяжении проекта как прекрасный заказчик и человек. Я думаю, что обновленный сайт принесет Валентину массу клиентов, так как честность обычно вознаграждается свыше. Спасибо. Провела очень хорошие 2 недели. Как в Крыму:))

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AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
3 дня назад
16 лет назад

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