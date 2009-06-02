Создание сайта с блогами

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок285 просмотров

Есть уже готовый дизайн, возможно будут небольшие корректировки. Есть готовое ТЗ. Задача в общем такова, нужно сделать базу данных стран мира, определять по ай-пи заходящего, обрабатывать запрос и вносить данные на уровне статистики, регистрация блогов на уровне сабдоменов.

16 лет назад
Serejka_Marasov
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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