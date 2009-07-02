Добрый день. Нужно создать сайт на iNTERNET.cms. 10-15 страниц + каталог продукции. Срок 2 недели. Дизайн есть (но если предложите свой то тоже хорошо). Прошу отвечать на проект только людей имевших опыт ...
Разработка сайта с уникальным дизайном
Добрый день.
Необходимо нарисовать дизайн и сверстать его в готовый сайт, что бы осталось вставить только готовый текст.
Тематика сайта Азартные игры соответственно сайт будет служить для привлечения игроков в казино.
Само казино будет находится на поддомене, все посетители будут переходить в него с основного сайта.
Примерные мысли, что за сайт я бы хотел получить в готовом виде уже есть, постараюсь изложить их максимально понятно. Дизайн будет состоять из 2 частей:
Передний план - стоящая подставке под книгу и книга лежит на ней под наклоном. Подставка должна быть оформлена и украшена очень красиво, книга должна выглядеть как старинная. (Примеры эскизов книги прикреплены к проекту, примеры подставки не особо впечатляют, но вам есть от чего отталкиваться)
Задний план - Книга как бы стоит перед входом в дверь, то есть дверь находится позади или с боку книги, над дверью горит" Войти или что то что бы смотрелось лучше всего" и при наваждении на эту дверь мышкой она выделяется ( что бы можно было при нажатии перейти по определенной ссылке) Получается что книга для посетителя стоит как бы в комнате которая ведет в казино. Все это должно быть оформлено в старинном стиле, но очень красиво! ( производительность сайта обязательно нужна, что бы не потерять посетителей) Все тексты которые будут написаны в книге на каждой странице, должны полностью восприниматься поисковиками и иметь интересный шрифт. После выбора исполнителя обговорим все более детально.
Хотелось бы работать с одним исполнителем, который сможет нарисовать дизайн и превратить его в сайт, после чего еще будет необходима помощь вставить тексты в страницы книги.
Выбранный исполнитель
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