Разработка сайта с уникальным дизайном

$180
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен18 заявок481 просмотр

Добрый день.

Необходимо нарисовать дизайн и сверстать его в готовый сайт, что бы осталось вставить только готовый текст.

Тематика сайта Азартные игры соответственно сайт будет служить для привлечения игроков в казино.

Само казино будет находится на поддомене, все посетители будут переходить в него с основного сайта.

Примерные мысли, что за сайт я бы хотел получить в готовом виде уже есть, постараюсь изложить их максимально понятно. Дизайн будет состоять из 2 частей:

Передний план - стоящая подставке под книгу и книга лежит на ней под наклоном. Подставка должна быть оформлена и украшена очень красиво, книга должна выглядеть как старинная. (Примеры эскизов книги прикреплены к проекту, примеры подставки не особо впечатляют, но вам есть от чего отталкиваться)

Задний план - Книга как бы стоит перед входом в дверь, то есть дверь находится позади или с боку книги, над дверью горит" Войти или что то что бы смотрелось лучше всего" и при наваждении на эту дверь мышкой она выделяется ( что бы можно было при нажатии перейти по определенной ссылке) Получается что книга для посетителя стоит как бы в комнате которая ведет в казино. Все это должно быть оформлено в старинном стиле, но очень красиво! ( производительность сайта обязательно нужна, что бы не потерять посетителей) Все тексты которые будут написаны в книге на каждой странице, должны полностью восприниматься поисковиками и иметь интересный шрифт. После выбора исполнителя обговорим все более детально.

Хотелось бы работать с одним исполнителем, который сможет нарисовать дизайн и превратить его в сайт, после чего еще будет необходима помощь вставить тексты в страницы книги.

16 лет назад
Baldezar
Алексей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Killme777
41 год
16 лет в сервисе
Был
день назад
16 лет назад
$130
30 дней
Сделал очень красивый дизайн, даже лучше чем хотелось.сверстал все качестенно + с JS (бесплатно). Приятно было работать.Всем советую
Отличный заказчик, приятно иметь дело с такими людьми как он. Работал без предоплаты, оплата по фатку - о платил все в срок как и договаривались

Заявки фрилансеров

Killme777
41 год
16 лет в сервисе
Был
день назад
16 лет назад

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