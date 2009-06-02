Создание сайта игровой лиги на wordpress

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок236 просмотров

Необходимо создать сайт игровой лиги, по игре Team Fortress 2. Аналог сайта etf2l.org соотвественно на wordpress. Необходим схожий функционал, дизай в стилистике игры TF2.

Примерное ТЗ в приложении.

WordPress
16 лет назад
dar08
38 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

nikmirn
Mirnyj 
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-3)
16 лет назад
$150
7 дней

Заявки фрилансеров

nikmirn
Mirnyj 
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-3)
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание сайта на iNTERNET.cms

    $1000

    Добрый день. Нужно создать сайт на iNTERNET.cms. 10-15 страниц + каталог продукции. Срок 2 недели. Дизайн есть (но если предложите свой то тоже хорошо). Прошу отвечать на проект только людей имевших опыт ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка сайта с уникальным дизайном

    $180

    Добрый день. Необходимо нарисовать дизайн и сверстать его в готовый сайт, что бы осталось вставить только готовый текст. Тематика сайта Азартные игры соответственно сайт будет служить для привлечения игроков в казино. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание сайта-доски объявлений

    Добрый день, уважаемые специалисты! Напишите пожалуйста свои предложение по цене и срокам на создание специализированной доски объявлений. Пример: sepulka.ru (только узкоспециализированная). Основные разделы: сама доска, опции добавления объявления, поиск по сайту, форум, ...

    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Приватный проект для Levchenko Seraphima

    $800

    Приватный проект для Levchenko Seraphima (AlexsimA). Задача: 1. Разработать дизайн новой хостинг компании. 2. Установить и натянуть дизайн на CMS. 3. Перенести все тексты и логотип. 4. Сдать сайт под ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Установить и настроить скрипт/CMS рассылки подписч

    Всем привет. Нужно установить и настроить профессиональный скрипт(CMS) рассылки по ел адресам подписчиков хостинг платный, хостинг пакет, поддерживает все нужные настройки и фукции Основные функции и требования: ...

    HTML
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработать сайт

    Необходимо разработать небольшой сайт с смс биллингом и оплатой через Webmanny сайт состоит из главной страницы, и примерно 10 активных ссылок, вход на каждую из которых предоставляет доп информацию .... 5 ссылок с функцией ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Городской сайт

    Создание городского сайта с форумом, каталогом организаций, знакомства, карта, статьи, файлообменник, внутреняя почта, автоматические платежи, объявления с фото, поиск по сайту. Продвижение в поисковых системах. Рассмотрю предложения о сотрудничестве на постоянной основе.

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад