Сайт продажи юридических документов

Оплата через:

1)СМС билинг

2)ВЕбмани

ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ЧТОБЫ был и СМС билинг и ВЕБМАНИ. Обе системы

Можно дизайн тоже с вас, (хостинг и домен с меня), а можно чтобы дизайн от меня был