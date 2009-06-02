Магазин "под ключ" по эскизу

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Закрыт2 заявки202 просмотра
#1$

ЗАДАЧА..:

На основе существующего эскиза сверстать и запустить интернет-магазин формата "лайт"

(каталог товаров, поиск, корзина, оформление заказа, отправка сообщений клиенту и продавцу, регистрация покупателей, в

перспективе - оплата через интернет).

ТРЕБОВАНИЯ..:

1 - эскиз необходимо подогнать под резину..;

2 - вёрстка резиновая, ДИВная, КРОССовая, валидная..;

3 - постановка магазина на удобный движок (в приоритете БЕСПЛАТНЫЙ)..;

4 - оптимизировать систему загрузки и обновления данных каталога товаров...

УСЛОВИЯ..:

1 - ни каких предоплат и электронных переводов - оплата по исполнению либо ПОЭТАПНО - в руки..;

2 - соблюдение намеченных сроков..;

3 - огромное желание сделать ТО, что "нужно", а значит внимание к деталям и новые предложения..;

4 - адекватно оценивать свои возможности и соблюдать договорённости..;

5 - эскиз можно посмотреть здесь - www.bookhunter.spb.ru/sketch.jpg .

ПОЖЕЛАНИЯ..:

1 - работа не сложная, а значит и не долгая..;

2 - желательно, что бы исполнитель остался в зоне досягаемости для дальнейшей работы над проектом..;

16 лет назад
Dizzz
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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