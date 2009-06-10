Сделать 30-страничный статичный сайт-сателлит.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен14 заявок312 просмотров

Сделать 30-страничный статичный сайт-сателлит. Тема - видео-чаты.

Работа включает в себя:

1. Сделать каркас сайта (можно переделанный неуникум)

2. Заполнить страницы текстом (каждая страница на одну ключ фразу). Текст может быть переработанный.

3. Все страницы перелинковать правильно

4. Оптимизировать код для раскрутки - расставить альты, мэты, тайтлы и т.д.

16 лет назад
litvin
Максим 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

13zone
Сергей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
20 отзывов(-1)
16 лет назад
$100
1 день
Корректное выполнение договорных обязательств

Заявки фрилансеров

13zone
Сергей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
20 отзывов(-1)
16 лет назад

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