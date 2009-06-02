Сайт издательства

Издательству специализированной периодики нужен сайт на Битриксе.

Основные цели сайта: информационная площадка для бухгалтеров (с форумом) и представление платных продуктов компании (журналов и пр.)

Хочется определиться с диапазоном цен. Понятно, что от объема зависит, но тем не менее. Предлагаемую стоимость желательно разбить на дизайн и технические работы (без стоимости коробки).

В перспективе еще несколько сайтов. Тоже на Битриксе.