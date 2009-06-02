Нужно сделать: 1. Аккуратную верстку сайта (дизайн значения не имеет, просто шрифты скажем какие, цвета и логотип предоставим) 2. Поставить на любой двиг 3. Сделать счетчик проголосовавших через сайт людей. ...
Сайт издательства
Издательству специализированной периодики нужен сайт на Битриксе.
Основные цели сайта: информационная площадка для бухгалтеров (с форумом) и представление платных продуктов компании (журналов и пр.)
Хочется определиться с диапазоном цен. Понятно, что от объема зависит, но тем не менее. Предлагаемую стоимость желательно разбить на дизайн и технические работы (без стоимости коробки).
В перспективе еще несколько сайтов. Тоже на Битриксе.
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