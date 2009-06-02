Есть уже готовый дизайн, возможно будут небольшие корректировки. Есть готовое ТЗ. Задача в общем такова, нужно сделать базу данных стран мира, определять по ай-пи заходящего, обрабатывать запрос и вносить данные на уровне статистики, регистрация блогов ...