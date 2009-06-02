Нужно сделать: 1. Аккуратную верстку сайта (дизайн значения не имеет, просто шрифты скажем какие, цвета и логотип предоставим) 2. Поставить на любой двиг 3. Сделать счетчик проголосовавших через сайт людей. ...
Социалка
Нужна социалка.
Максимально дешевая.
Если есть уже чтото готовое показывайте
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