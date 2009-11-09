Логотип, слоган, стиль, сайт с магазином на Джумла

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен31 заявка450 просмотров

Для небольшого кафе требуется разработать:

• Логотип компании

• Слоган

• Фирменный стиль

- Визитки

- Деловая документация (письма, коммерческие предложения, счета, форма заказа)

- Меню

• Две печатных рекламы (желательно масштабируемые, но для целевого использования – формат А5 и А3)

• Cайт компании (визитка с магазином под Joomla)

• Написать тексты для сайта

• Оптимизировать сайт для дальнейшего продвижения

• Два баннера стандартных размеров для целей возможного продвижения.

Требуется опыт решения подобных задач и понимание специфики работы общетвенного питания. ТЗ вышлю на почту.

Joomla
16 лет назад
Anjei
59 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
3 дня назад
16 лет назад
$300
30 дней
Большое спасибо, все было сделано, получил неоценимый опыт.
Спасибо вам, Андрей, за проект, я очень надеюсь, что новый сайт принесет вам и успех и посетителей и деньги и моральное удовлетворение. Удачи и всего доброго!

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
3 дня назад
16 лет назад

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