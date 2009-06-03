Почтовый веб сервер

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
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Почтовый веб сервер с обслуживанием нескольких доменов. Обязательное наличие инструмента по созданию организационной структуры, ведению адресной книги, синхронизации с другими почтовыми ящиками и т.д. Система настраивается под каждый отдельный домен с возможность шифрования данных.

16 лет назад
1tb
45 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров