Небольшой портал-афиша к существующему сайту

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт16 заявок301 просмотр

Необходимо написать небольшой портальчик Афиша к уже существующему сайту.

Примерный функционал портала - это:

- возможность добавления/редактирования места.

- возможность добавления/редактирования события.

- расписание к данному событию.

- возможность комментов к местам (+- рейтинг места).

- возможность комментов к событиям (+- рейтинг события).

- возможность "присоединиться" к событию. Напрмер, сегодня идут 5 чел. Присоединиться.

Имеется готовая струтктура БД (mysql). Готовый дизайн.

Необхлдимо только программирование функционала.

Стремление к Web2.0 не обязательно.

MySQL
16 лет назад
olga_skolova
Сколова 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

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