Создание сайта букмекерской конторы с нулю.
Небольшой портал-афиша к существующему сайту
Необходимо написать небольшой портальчик Афиша к уже существующему сайту.
Примерный функционал портала - это:
- возможность добавления/редактирования места.
- возможность добавления/редактирования события.
- расписание к данному событию.
- возможность комментов к местам (+- рейтинг места).
- возможность комментов к событиям (+- рейтинг события).
- возможность "присоединиться" к событию. Напрмер, сегодня идут 5 чел. Присоединиться.
Имеется готовая струтктура БД (mysql). Готовый дизайн.
Необхлдимо только программирование функционала.
Стремление к Web2.0 не обязательно.
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