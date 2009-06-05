Создание автомобильного портала

Александр проявил себя с худшей стороны уровень профессионализма = 0 уровень "убеждения" клиентов - 5 баллов!!! вкратце о задании: заказал у него установку форума vBulletin (c модулем чата и галереи) и изменение существующей системы регистрации на сайте 12 июня договорились что он выполнит работу за 5 рабочих дней срок истёк 19 июня... судя по всему он начал работу только 18 числа... в это время слышал от него отговорки... (обратите внимание на даты) Matroshka (13:04:20 18/06/2009) и мы сегодня к вечеру закончим основное и возможно закончим вашу просьбу Matroshka (15:45:33 19/06/2009) Сегодня заканчиваем основное задание, то что вы просили добавить будет готово в понедельник. Вышлим логин и пароль для тестов Matroshka (16:46:33 19/06/2009) в понедельник закончим всё включая вашу просьбу Matroshka (12:01:54 22/06/2009) щас заканчиваем с форумом, в течении 30 мин. всё закончим Matroshka (11:25:09 23/06/2009) сегодня точно закончим. извините за задержку, просто возникли небольшие проблемы с привязкой форума. Так всё готово.Сегодня закончим Matroshka (12:43:32 25/06/2009) в данный момент простозаливка на хост, осталось 25% , потерпите пожалуйста 10 мин. И хочу извинится за задержку, это первый раз в нашей практике. Matroshka (18:54:54 25/06/2009) заходите смотрите, уже всё готово кроме галереи. Щас устанавливаем её php-Matroshka (17:28:12 26/06/2009) щас заканчиваем, просто отдали делать навенькому програмисту, он тормоз, щас переделывает опытный в итоге он что-то сделал, но что именно - мне так и не удалось понять, т.к. уже на первом шаге (регистрации) вылазят глюки, форум установил на английском языке... перечень можно продолжать, но не хочется...