Соц.сеть

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт22 заявки871 просмотр

Необходима доработка социальной сети. Только Москва, личная встреча, заключение договора, только безопастная сделка, примеры соц. сетей обязательны.

16 лет назад
kamris2004
Михаил 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
36 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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